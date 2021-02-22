В Апостолівському ліцеї-інтернаті навчаються більш як 140 дітей з восьмого до одинадцятого класу

На Дніпропетровщині закривають Апостолівський ліцей-інтернат. Учителів попередили нових учнів з наступного навчального року не набиратимуть. Ця звістка обурила і колектив, і батьків школярів. Люди з розпачу вийшли під стіни мерії. Чи почули їх чиновники - розкажуть наші кореспонденти.

В Апостолівському ліцеї-інтернаті навчаються більш як 140 дітей з восьмого до одинадцятого класу. Це заклад з поглибленим вивченням математики. Саме тому Меланія і перевелася сюди зі звичайної школи.

Меланія Водоп'ялова, учениця 8 класу Апостолівського ліцею-інтернату:

Профільність у нас тут визначається з 10 класу, але я б хотіла більш з математичним нахилом. Хотіла б поступити на фармацевта, в медицину.

Микита - цьогорічний випускник. За період навчання захищав честь ліцею на всеукраїнських конкурсах, виступав з доповідями на конференціях Малої академії наук. Своїми успіхами - завдячує педагогам.

Микита Захарченко, учень 11 класу Апостолівського ліцею-інтернату:

Загальний процес проходить дуже цікаво і ефективно. Тому що нас навчають кращі вчителя.

Тут навчаються діти з Херсонщини, Харківщини та віддалених сіл Дніпропетровщини. Живуть у гуртожитку від ліцею. Проте вчителів попередили: наступного навчального року нового набору учнів не буде. Бо за новою освітньою реформою, щоб заклад отримав ліцензію, потрібно з його назви вилучити слово "інтернат". Проте освітяни не можуть домогтися цього вже два роки.

Марія Чайка, заступник директора Апостолівського ліцею-інтернату:

Ми запропонували перейменувати Апостолівський районний ліцей-інтернат за тими вимогами, що необхідно було в Зеленодольський ліцей Зеленодольської міської ради Дніпропетровської області. Три рази нам відмовляли.

На захист ліцею-інтернату вийшли батьки учнів.

Ірина Водоп'янова, мати учениці Апостолівського ліцею-інтернат:

Ни в какой школе дети не получат такого образования, поэтому мы заинтересованы сохранить этот лицей. Нашим детям хочется дать хорошее будущее, хорошие професии.

У міськраді свою відмову пояснюють: мовляв, якщо перейменувати ліцей до завершення навчального року, у випускників можуть бути проблеми.

Дмитро Невеселий, міський голова Зеленодольська:

Всі наші випускники вже зареєструвалися на ЗНО. Якщо ми зараз внесемо зміну в назві і затвердимо статут є такий ризик, як той що вони не зможуть здавати ЗНО тому що вони зареєструвалися за іншою іншим учбовим закладом. Тому правки можна вносити до 22 лютого.

Зрештою посадовці та викладачі таки дійшли згоди: на сесії міськради депутати ухвалять рішення про перейменування. Однак набере чинності воно лише після закінчення навчального року, щоб діти змогли скласти ЗНО, а керівництво ліцею - отримати необхідну ліцензію.