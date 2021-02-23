Війна на Донбасі: поблизу Авдіївки загинув український військовий [ Редактировать ]
На фронті знову втрати. Унаслідок ворожого обстрілу поблизу Авдіївки загинув український військовий, ще в одного - осколкові поранення. Загалом минулої доби зафіксовано п'ять порушень режиму тиші. Російські окупанти атакували українських оборонців з гранатометів і стрілецької зброї. Останні новини з передової - в матеріалі Руслана Смєщука.
Одного замечал - то он прыгнул в окоп и больше не вылазил. Тільки наші хлопці пішли інженерні роботи проводити - ну зараз поки не вилазить.
Передова в районі окупованого Дебальцевого. Боєць з позивним "Артист" заступає в наряд. Зараз його головна зброя - ось така військова оптика. Поки що гострий зір важливіший за кулі. Хоча й кулемет завжди напоготові.
Позивний "Артист", військовослужбовець Збройних сил України:
Помічали групу ДРГ десь метрів за 700 від нас. Але все одно вогонь не відкриваємо, посилюємо спостереження. Деколи чуємо виходи з чогось тяжкого - приблизно міномет, - щось таке. Але поки все добре, ведемо спостереження.
Але так спокійно не всюди. Це вже лінія оборони між Донецьком та Мар'їнкою - тут ворожі обстріли майже щодня. Причому, останнім часом бойовики все частіше застосовують важке озброєння.
Ігор, військовослужбовець Збройних сил України:
После обеда - обстрелы в основном. Они сейчас начали крупный калибр подключать - 82, 120 миллиметров.
А ще - автоматичні гранатомети.
Ігор, військовослужбовець Збройних сил України:
Также с АГС - очень часто. Два - три раза в неделю, периодически. И с минометов постоянно ведут огонь.
Ось з таких, як на цьому відео бойовиків.
А найгарячіша ділянка фронту зараз на Горлівському напрямку - тут бойовики вже декілька днів поспіль застосовують артилерію та важкі міномети.
Олексій, військовослужбовець Збройних сил України:
Останнім часом дуже сильно нарощують калібри, тому що місяць-два тому ми говорили про стрілецьку зброю, або гранатомети - зараз з гранатометів все починається.
Попередня доба на фронті видалася відносно спокійною. В штабі ООС повідомили: ворог вгамувався і зменшив кількість обстрілів.
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