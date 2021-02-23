COVID-19 в Україні: сьогодні має прибути перша партія вакцини [ Редактировать ]
3 206 COVID-діагнозів підтверджено напередодні в Україні. Померли 53 людини. Ушпиталили майже півтори тисячі хворих. Сумну першість тримають Прикарпаття, Вінниччина, Житомирщина і Львівщина. Сьогодні до Києва має прибути перша партія придбаної в Індії вакцини, принаймні цього очікують в Офісі президента.
Вчора про таке сказав заступник голови Офісу Кирило Тимошенко. За його словами, Україна, згідно з графіком, що десять днів отримуватиме нову партію препарату. Нагадаю, сироватка під назвою CoviShield виготовляється в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
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