Популярная украинская певица Надя Дорофеева удивила поклонников новым постом, которым она поделилась на странице в Instagram.

"Перечитал мои мысли , а они все ... о тебе. Soon", - подписала фото звезда.

Фанаты Нади догадались, что, скорее всего, речь идет о новой песне, которую артистка презентует совсем скоро.

"Ждем премьеру!", "Надя, мы еще от "Горит" не отошли", "Вау, просто супер", "Ждем с нетерпением", "Надя, ты - огонь", - написали в комментариях восторженные фанаты.

Напомним, ранее Надя Дорофеева заинтриговала поклонников откровенным фото.

Еще сообщалось, что Лобода в купальнике восхитила фанатов. На фото Светлана позирует в полосатом купальнике от известного бренда Dior. Дополнили образ массивный украшения и большие солнцезащитные очки.

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