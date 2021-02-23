Холдинговая компания "Киевгорстрой" заняла первое место в рейтинге столичных застройщиков, сформированном порталом "Минфин".

"Мы ранжировали застройщиков по количеству сданных квадратных метров - чем больше "квадратов" введено в эксплуатацию за последние шесть месяцев 2020 года, тем выше компания в нашем рейтинге. Обязательным условием является наличие сертификата Государственной архитектурно-строительной инспекции", - отмечают составители рейтинга.

Комментируя такие результаты, Глава правления – президент "Киевгорстроя" Кушнир Игорь Николаевич подчеркнул, что Холдинговая компания остается лидером рынка недвижимости на протяжении 65 лет.

"На сегодняшний день "Киевгорстрой" одномоментно ведет строительство 27 жилых комплексов. Если посчитать задел, который сформирован на бумаге – то есть комплексы, которые еще не строятся, по ним сейчас идет оформление документации, земли и тд, – то это около 2,5 млн квадратных метров недвижимости. "Золото" в рейтинге компания получила по результатам ввода в эксплуатацию за 2е полугодие 2020 года. На 2021 год у нас тоже масштабные планы, так что есть все основания полагать, что лидерские позиции "Киевгорстрой" будет удерживать еще долго", - отметил Кушнир Игорь Николаевич.