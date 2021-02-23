Никаких расследований: экс-сотрудник НБУ заявила о нарушениях в банке Рожковой [ Редактировать ]
Анна Мурина - экс-начальник отдела анализа бизнес-моделей банков департамента финансовой стабильности НБУ, до недавнего времени - эксперт по финансовым и банковским вопросам проекта USAID "Трансформация финансового сектора", комментируя сообщение о задержании одного из основных руководителей "ПриватБанка", поделилась своими предположениями о том, какими могут быть следующие шаги НАБУ. Об этом пишет "Обозреватель".
Экс-сотрудник Нацбанка считает, что многочисленные нарушения имели место в деятельности "Платинум-банка", когда его возглавляла Екатерина Рожкова.
По мнению Анны Муриной, при выводе банка с рынка не были расследованы ни движение капиталов банка, ни вывод средств клиентов.
Как результат, на плечи ФГВФЛ легли обязательства государства перед вкладчиками на значительные суммы, которые ничем не были обеспечены.
"Фонд даже направлял персональные требования к Катерине Рожковой вернуть 1,5 млрд грн, выведенные с ее помощью в интересах владельцев банка. Однако суды возвращают иски Фонда без рассмотрения", - пишет "Обозреватель".
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