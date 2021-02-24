Прихильники Сергія Стерненка, якого вчора ув'язнили на 7 років, вийшли з протестом на Банкову

Прихильники Сергія Стерненка, якого вчора ув'язнили на 7 років, вийшли з протестом на Банкову. Близько тисячі людей зібрались від Офісом Президента. Намагалися прорватися до будівлі, але поліція перекрила прохід спецтехнікою і живим кордоном. Сталися сутички: мітингувальники штовхали правоохоронців, жбурляли в них снігом, запускали фаєри та застосовували газові балончики. Постраждали майже тридцять силовиків.

Затримали 27 активістів, згодом їх відпустили, - повідомили в МВС. Розійшлися мітингарі опівночі, захід пообіцяли відновити в суботу - безстроково. Нагадаю, Сергія Стерненка визнали винним у викраденні та катуванні депутата з Одещини - представника проросійської партії "Родіна" Сергія Щербича.

Крім цього, проти Стерненка розслідують ще три справи: через убивство у 2018 році, побиття начальника поліції Одещини в 17 році та за підозрою у покриванні наркоторгівлі в Одесі.