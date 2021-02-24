По состоянию на среду, 24 февраля, министр здравоохранения Максим Степанов заявил о том, что вакцинация в началась в семи регионах Украины и стартовала согласно плану.

В Черкассах 10 человек уже провакцинировано. Первым был врач-реаниматолог Евгений Горенко.

Сам вакцинированный Евгений Горенко рассказал местному изданию Про все, что чувствует себя хорошо, а во время вакцинации ничего кроме момента инъекции не почувствовал.

Перед вакцинацией со всеми врачами проводят информативную беседу. Делать прививки нельзя, если есть вирусные заболевания, не обязательно коронавирус.

Также, по его словам, не вакцинируют тех, кто недавно болел COVID-19.

Напомним, во вторник, 23 февраля, в аэропорт "Борисполь" приземлился самолет с первой партией вакцины от коронавируса. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, какие из областей первыми получат долгожданный препарат.

Ранее мы писали о том, что ВОЗ обнародовала статистику заболеваемости COVID. С начала 2021 года заболеваемость коронавирусом в мире снизилась вдвое.

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