Си Цзиньпин заявил о победе над бедностью в Китае [ Редактировать ]
Источник: Синьхуа
Китай одержал победу в борьбе с крайней бедностью. Об этом заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин на собрании, посвященном достижениям страны в ликвидации бедности, передает агентство "Синьхуа".
Благодаря усилиям Коммунистической партии Китая и китайского народа наша страна одержала полную победу над абсолютной бедностью.
По словам китайского лидера, 98,99 млн жителей сельской местности "переступили черту бедности", из числа бедных районов было выведено 832 уезда и 128 тысяч деревень. За последние 8 лет Китай инвестировал в борьбу с бедностью порядка 1,6 трлн юаней (около $246 млрд).
Китайские власти в мае 2020 года на открытии 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган) 13-го созыва заявили о том, что в 2020 году Китай намерен одержать "решительную победу в интенсивной борьбе с бедностью и всемерно выполнить задачи построения среднезажиточного общества".
Термин "общества средней зажиточности" был впервые введен в 1979 году "архитектором китайских реформ" Дэн Сяопином в качестве цели модернизации страны. По данным Всемирного банка, за последние 40 лет в Китае выбрались из нищеты более 850 млн человек.
Ранее сообщалось, что Китай стал крупнейшим торговым партнером Евросоюза.
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