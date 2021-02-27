В Луганской области 27 февраля начали COVID-вакцинацию военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации в Facebook.

Первым вакцинировали капитана медицинской службы в/ч А0206 - Ивана Стаценко, который оказывает помощь военным, больным коронавирусом.

Как сообщил начальник 59-го военного мобильного госпиталя полковника медицинской службы Андрей Телефанко, сначала вакцинацию пройдут военные медики.

Сейчас 6 800 доз вакцины Covishield (индийское название вакцины Oxford/AstraZeneca) из 14 300, которые получила Луганская область, направлены именно для иммунизации защитников Украины.

Также он заявил, что привиться могут все военнослужащие по собственному желанию.

Все, кто изъявил желание вакцинироваться, проходят обследование у врача, меряется температура тела, артериальное давление, собираются данные анамнеза и тогда определяется, если ли противопоказания. Абсолютными противопоказаниями являются повышенная температура тела, острые заболевания или аллергические реакции на компоненты вакцины

Стоит отметить, что руководитель Луганщины Сергей Гайдай лично посетил 59-й военный мобильный госпиталь, на базе которого проводится вакцинация военных, и проверил организацию процесса, а также отметил, что не нужно бояться прививаться.

Всем, кто побаивается новой вакцины, в частности людям старшего возраста, я бы советовал посмотреть на свое плечо и увидеть там напоминание о прививках, которые обязательно всем им делали в детстве. Слава Богу, все здоровы, а такие страшные болезни, как оспа и полиомиелит, давно преодолены

Напомним, в Украине прививки от коронавируса COVID-19 получили уже 3051 человек в разных областях.

Читайте также, киевские медики наотрез отказываются иммунизироваться от коронавируса. В КГГА выразили надежду на то, что количество желающих иммунизироваться сотрудников медицинских учреждений, которых было вынесено решение вакцинировать в первую очередь, вскоре начнет увеличиваться.

Как ранее сообщалось, карантинные ограничения могут быть усилены до "красного" уровня в семи регионах Украины уже ближайшие дни в связи с быстрым распространением коронавируса COVID-19.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.