В Черновицкой области усилят карантин из-за вспышки COVID-19. Жесткие карантинные ограничения будут действовать с 27 февраля по 9 марта.

Соответствующее решение приняла Черновицкая областная комиссия ТЭБ и ЧС, сообщает пресс-служба ОГА.

С 27 февраля до 9 марта включительно в области запрещается работа:

- заведений общественного питания, ресторанов, баров, кроме адресной доставки;

- учебных заведений, кроме учреждений дошкольного и специального образования;

- развлекательных центров, зон отдыха в торговых центрах.

Также не разрешается проводить массовые мероприятия.

"Мы должны усилить карантинные ограничения, чтобы приостановить стремительное распространение COVID-19", - подчеркнул первый заместитель главы Черновицкой областной государственной администрации Богдан Ковалюк.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области могут ввести карантин выходного дня.

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