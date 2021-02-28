Україна не будує космодроми, не запускає на орбіту власні кораблі

Україна не будує космодроми, не запускає на орбіту власні кораблі. Та й наші космонавти вже майже 30 років не були в космосі.

Але у цілому світі нас називають великою космічною державою.

І йдеться не про першого українця, який побував у космосі - Леоніда Каденюка чи батька-космонавтики - Сергія Корольова. А про те, що без наших інженерів та конструкторів не обходяться запуски більшості ракет, які літають до міжнародних космічних станцій. Українські вчені навіть розробляють проєкт наукової бази на Місяці.

Для "Подробиць тижня" наших журналістів впустили у святая-святих унікальних українських заводів, які виготовляють надпотужні космічні ракети.

Центр космічних польотів на острові Воллопс, штат Віргінія, США. До першого пуску в 2021 році ракети-носія "Антарес" починається відлік.

Ракета-носій, названа на честь однієї з найяскравіших зірок земного неба Антарес, вивела на орбіту корабель "Сігнус". На його борту - три тисячі сімсот кілограмів вантажу NASA для Міжнародної космічної станції. На МКС доправили наносупутники та суперкомп'ютер, який аналізуватиме стан здоров'я астронавтів.

Максим Дегтярьов, головний конструктор КБ "Південне" із системного проєктування ракет та ракетних комплексів:

Мы фактически обеспечиваем работоспособность одного из средств доставки на Международную космическую станцию. И таким образом опосредовано участвуем в глобальных процессах, в глобальных исследованиях космического пространства.

Так із усмішкою про роль України у світовому космічному ринку розповідає головний конструктор КБ "Південне" Максим Дегтярьов. Ракета-носій має два ступені. Основну конструкцію першого - розробили тут.

Максим Дегтярьов, головний конструктор КБ "Південне" із системного проєктування ракет та ракетних комплексів:

"Южной" и "Южмаш" совместно принимает участие в подготовке и проведению пусков с територии космодрома, на територии США.

Усі випробування та збірка конструкцій відбувається у цехах "Південного" та "Південмашу".

Ось на цих кадрах видно, як перевіряють міцність паливного бака першого ступеня.

Анатолій Агарков, заступник генерального конструктора з льотно-конструкторських випробувань КБ "Південне":

Есть для виброиспытаний мощние стенды. Когда-то из создавали, закупали для военной техники. Также у нас есть стенд который на невесомость испытания проводят. Наши специалисты это основном это испытания на нашей аппаратуре, аппаратура на борту наша и аппаратура на земле.

Усього з 2013 року ракета-носій "Антарес" стартувала 14 разів. І доставила на міжнародну космічну станцію понад 30 тонн вантажу.

А на цих кадрах вже випробування нової української ракети-носія ЦИКЛОН 4М.

Максим Дегтярьов, головний конструктор КБ "Південне" із системного проєктування ракет та ракетних комплексів:

Циклон 4М проэктируется для более широкого спектра задач, прежде всего для доставки комерчиских полезных грузов, космических апаратов на различные орбиты, преимущественно низкоорбитальных спутниковых систем.

Пуск "Циклона" планують здійснити 2024 року. І для цього в Канаді побудують цілий космодром.