В Україні підвищили виплати пенсіонерам [ Редактировать ]
Для приблизно восьми мільйонів українців сьогодні підвищаться пенсії. Але не набагато - приблизно на 11 відсотків. У середньому це означає від 100 гривень обов'язкового збільшення - до 308 гривень максимальної прибавки щомісяця.
Крім того, зараз Уряд працює над запровадженням нової накопичувальної системи. Необхідні законопроєкти подані Кабміном у Верховну Раду.
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