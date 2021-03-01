Для приблизно восьми мільйонів українців сьогодні підвищаться пенсії. Але не набагато - приблизно на 11 відсотків. У середньому це означає від 100 гривень обов'язкового збільшення - до 308 гривень максимальної прибавки щомісяця.

Крім того, зараз Уряд працює над запровадженням нової накопичувальної системи. Необхідні законопроєкти подані Кабміном у Верховну Раду.