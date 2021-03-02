Президентка Молдови Мая Санду планує розпустити парламент 23 березня, щоб провести нові вибори.

Перезапустити законодавчий орган усі політичні партії домовились ще торік. Це потрібно для того, щоб збільшити підтримку дій глави держави, особливо з огляду на активність проросійської партії експрезидента Ігоря Додона.

Відтак Санду не подаватиме кандидатуру на посаду прем'єра. 23 березня закінчиться термін формування уряду. Після цього мають оголосити дату дочасного волевиявлення.