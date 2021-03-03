Нову добу на фронті збройні формування Росії почали з чергового обстрілу

Нову добу на фронті збройні формування Росії почали з чергового обстрілу. Окупанти відкрили прицільний вогонь із гранатометів поблизу Водяного на Приазов'ї. Напередодні російські найманці один раз порушили режим припинення вогню - запустили на Луганщині безпілотник.

Армійці помітили ворожу техніку та дистанційно вивели її з ладу. Спостерігачі ОБСЄ зафіксували 174 одиниці озброєння та техніки бойовиків, які містяться за межами домовлених ділянок.