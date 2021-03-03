"Красная зона": где и как ужесточили карантин с 3 марта [ Редактировать ]
В среду, 3 марта, в Житомирской области вступают в силу ограничения "красной зоны". Так, в Ивано-Франковской, Черновицкой и Житомирской областях наивысший уровень эпидемиологической опасности.
Ужесточение карантина в Житомирской области
С 00:00 3 марта 2021 Житомирская область внесена в "красную зону".
Со среды в регионе запрещается:
- работа заведений сферы общепита (кроме адресной доставки и на вынос);
- работа непродовольственных рынков и магазинов;
- образовательные учреждения переходят на дистанционное обучение, за исключением детсадов и 1-4 классов школ;
- отменяются все массовые мероприятия;
- не будут работать ТРЦ, кинотеатры, театры, спортзалы, бассейны.
Ограничения вводятся во всех районах Житомирской области.
За прошедший месяц количество инфицированных выросло в три раза. В последнюю неделю из 6 тысяч проведенных ПЦР-тестов 2716 оказались положительными.
В Ивано-Франковске переполнены больницы
С 26 февраля по 12 марта в Ивано-Франковской области введены жесткие карантинные меры.
На данный момент ситуация с заболеваемостью остается сложной. Больницы областного центра переполнены.
- На время действия "красной зоны" в регионе ограничено транспортное сообщение. Приостановлены маршруты автобусного, железнодорожного, авиационного сообщения. Городской общественный транспорт работает в режиме спецпропусков.
- "Укрзализныця" приостановила продажу билетов на поезда в Ивано-Франковскую область. Однако добраться в место назначения можно до 7 марта по заранее купленным билетам.
- В въездах-выездах в область установлены КПП, на которых у проезжающих проверяют температуру.
- Действует запрет на массовые мероприятия, работу культурных и развлекательных заведений, заведений сферы красоты, спорта и бытовых услуг.
- Запрещена работа непродовольственных магазинов, рынков, ТРЦ, заведений общепита.
- Образовательные учреждения перешли на удаленный формат учебы, закрыты детские сады.
Ситуация в Черновицкой области
С 1 марта Буковина находится в "красной зоне". Однако усиленный карантин в регионе был введен уже с 27 февраля местными властями.
Жесткие ограничения в Черновицкой области будут действовать как минимум до 9 марта.
- На этот период запрещено обслуживание посетителей в кафе, барах, ресторанах (только адресная доставка). Закрыты развлекательные заведения, кинотеатры, театры, непродовольственные магазины, рынки, ТРЦ, спортзалы.
- Учебный процесс во всех образовательных учреждениях перешел в дистанционный режим, за исключением детских садов.
Винницкая область усиливает карантин
С 3 марта в Винницкой области вступают в силу дополнительные ограничения карантина.
- Все образовательные учреждения переведены на дистанционное обучение. Это касается 1-11 классов школ, среднего, профессионального, высшего, внешкольного образования.
- Также со среды в Винницкой области запрещаются плановые операции и госпитализации, консультирование поликлиник государственных и коммунальных медучреждений, кроме разрешенных в установленном порядке.
- Будут усилены проверки соблюдения карантинных мер в общественном транспорте, заведениях общепита.
Какие области рискуют оказаться в "красной зоне"
"Оранжевый" уровень эпидемиологической опасности присвоен Винницкой, Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Ривненской и Тернопольской областям.
Остальные 13 регионов по эпидемиологическим признакам попали в "желтую" зону карантина.
Ранее мы писали, что Черновицкая область вводит ограничения "красной" зоны. Соответствующее решение приняла Черновицкая областная комиссия ТЭБ и ЧС.
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