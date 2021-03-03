В среду, 3 марта, в Житомирской области вступают в силу ограничения "красной зоны". Так, в Ивано-Франковской, Черновицкой и Житомирской областях наивысший уровень эпидемиологической опасности.

Ужесточение карантина в Житомирской области

С 00:00 3 марта 2021 Житомирская область внесена в "красную зону".

Со среды в регионе запрещается:

работа заведений сферы общепита (кроме адресной доставки и на вынос);

работа непродовольственных рынков и магазинов;

образовательные учреждения переходят на дистанционное обучение, за исключением детсадов и 1-4 классов школ;

отменяются все массовые мероприятия;

не будут работать ТРЦ, кинотеатры, театры, спортзалы, бассейны.

Ограничения вводятся во всех районах Житомирской области.

За прошедший месяц количество инфицированных выросло в три раза. В последнюю неделю из 6 тысяч проведенных ПЦР-тестов 2716 оказались положительными.

В Ивано-Франковске переполнены больницы

С 26 февраля по 12 марта в Ивано-Франковской области введены жесткие карантинные меры.

На данный момент ситуация с заболеваемостью остается сложной. Больницы областного центра переполнены.

На время действия "красной зоны" в регионе ограничено транспортное сообщение. Приостановлены маршруты автобусного, железнодорожного, авиационного сообщения. Городской общественный транспорт работает в режиме спецпропусков.

"Укрзализныця" приостановила продажу билетов на поезда в Ивано-Франковскую область. Однако добраться в место назначения можно до 7 марта по заранее купленным билетам.

В въездах-выездах в область установлены КПП, на которых у проезжающих проверяют температуру.

Действует запрет на массовые мероприятия, работу культурных и развлекательных заведений, заведений сферы красоты, спорта и бытовых услуг.

Запрещена работа непродовольственных магазинов, рынков, ТРЦ, заведений общепита.

Образовательные учреждения перешли на удаленный формат учебы, закрыты детские сады.

Ситуация в Черновицкой области

С 1 марта Буковина находится в "красной зоне". Однако усиленный карантин в регионе был введен уже с 27 февраля местными властями.

Жесткие ограничения в Черновицкой области будут действовать как минимум до 9 марта.

На этот период запрещено обслуживание посетителей в кафе, барах, ресторанах (только адресная доставка). Закрыты развлекательные заведения, кинотеатры, театры, непродовольственные магазины, рынки, ТРЦ, спортзалы.

Учебный процесс во всех образовательных учреждениях перешел в дистанционный режим, за исключением детских садов.

Винницкая область усиливает карантин

С 3 марта в Винницкой области вступают в силу дополнительные ограничения карантина.

Все образовательные учреждения переведены на дистанционное обучение. Это касается 1-11 классов школ, среднего, профессионального, высшего, внешкольного образования.

Также со среды в Винницкой области запрещаются плановые операции и госпитализации, консультирование поликлиник государственных и коммунальных медучреждений, кроме разрешенных в установленном порядке.

Будут усилены проверки соблюдения карантинных мер в общественном транспорте, заведениях общепита.

Какие области рискуют оказаться в "красной зоне"

"Оранжевый" уровень эпидемиологической опасности присвоен Винницкой, Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Ривненской и Тернопольской областям.

Остальные 13 регионов по эпидемиологическим признакам попали в "желтую" зону карантина.

Ранее мы писали, что Черновицкая область вводит ограничения "красной" зоны. Соответствующее решение приняла Черновицкая областная комиссия ТЭБ и ЧС.

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