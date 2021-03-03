Систематический произвол власти Зеленского и монобольшинства, проявляющийся во внесудебной расправе с инакомыслящими, политических арестах, уничтожении свободы слова, предусматривает лишение независимости и взятие под свой единоличный контроль судебной ветви власти, попытку путем давления и шантажа подчинить себе органы судебной власти. Антиконституционные действия Президента Зеленского - явное тому подтверждение.

Президентский произвол уже привел к блокированию работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины и полной остановке процедуры назначения на должности в судах первой и второй инстанций - с 2019 года незаполненными остаются более 2000 вакансий, а некоторые суды вообще прекратили работу из-за отсутствия судей. Это грубое нарушение гарантированных статей 55 Конституции Украины прав граждан на должную и эффективную судебную защиту.

После признания решением Конституционного Суда Украины от 11 марта 2020 года № 4-р/2020 положений так называемой первой судебной реформы Зеленского (в частности, относительно сокращения количества судей Верховного Суда, прекращения полномочий членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины) противоречащими Конституции Украины и посягающими на независимость судебной власти, а также исключающими возможность реализации права каждого на доступ к правосудию глава государства не оставил попытки "реформирования". "Оппозиционная платформа – За жизнь" дала резкую и принципиальную оценку такому нововведению, заявив, что "псевдореформа Зеленского, направленная на сокращение численности судей Верховного Суда (напомню, данную инициативу подвергли жесточайшей критике эксперты Венецианской комиссии), преследовали единственную цель: сделать судебную систему ручной, управляемой и направляемой из властных кабинетов".

Проявлением полного юридического невежества стал инициированный Президентом Зеленским законопроект № 3711 "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности Верховного Суда и органов судейского управления", отклоненный Верховной Радой под предлогом повторного первого чтения, подготовка которого поручена Комитету по вопросам правовой политики. Подтверждением таких выводов являются результаты голосования парламентариев по данному законопроекту: его поддержали 22 народных депутата, 20 из которых ‒ представители президентской фракции.

В то же время доработанный парламентским комитетом законопроект № 3711-д не учитывает правовую позицию Конституционного Суда Украины относительно формирования Высшей квалификационной комиссии судей Украины и не устраняет тех объективных факторов, которые стали основанием для признания положений закона неконституционными. Следствием принятия заведомо неконституционного закона станет повторное признание Судом его норм не соответствующими Основному Закону, а итогом – продолжение коллапса в судебной системе.

Более того, законопроект предполагает участие международных экспертов, предложенных международными и иностранными организациями, в работе Комиссии по вопросам добропорядочности, осуществляющей конкурсный отбор членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины (пункт 50 Раздела XII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей").

Отдельной правовой оценки заслуживает давление, оказываемое властью Зеленского на Конституционный Суд, персональное незаконное преследование и информационная травля его председателя Александра Тупицкого. Такие действия Зеленского направлены на узурпацию власти, недопущение отмены антиконституционных законов, принятых в интересах субъектов, осуществляющих внешнее управление Украиной.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет, что проводимая властью Зеленского политика не имеет ничего общего с реформированием судебной системы, конечной целью которого является обеспечение конституционного права украинских граждан на судебную защиту. Цель политики власти ‒ уничтожение независимости судебной системы, оказание давления на судей, блокирование, в том числе и физическое, работы независимых и неподконтрольных Президенту судей и судов. Подчеркиваем, что в независимом, суверенном и правовом государстве недопустимо участие иностранных агентов в формировании государственного коллегиального органа судейского управления, действующего в системе правосудия Украины. Это ‒ элемент внешнего управления, продолжающейся колонизации государства.

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь"