Залишимось назавжди у зимовому часі. Депутати скасували переведення сезонних годинників. Відтепер в Україні діятиме єдиний київський час. Щоправда, документ ухвалили поки у першому читанні. Чи встигнуть проголосувати за нього до кінця березня, коли маємо перейти на літній час? Розкаже Анна Каменєва.

Українське ФБР. Сьогодні за трибуною тимчасовий директор Державного бюро розслідувань. Звітує про рік роботи і насамперед - про резонансні справи.

Олексій Сухачов, в.о. директора Державного бюро розслідувань:

За 2020 рік до суду направлено 83 обвинувальні акти стосовно 117 осіб, серед яких обвинувачуються в катуванні 15 правоохоронців. іншим особам інкримінується крім катування, перевищення влади, незаконне тримання під вартою та порушенням прав на захист.

Але звіт опозиційних депутатів не вразив. Апелюють до загальної статистики розкриття злочинів.

Олександра Устінова, народний депутат, "Голос":

40% всіх справ, по яким є підозра - це самоволка. Розслідують те, як хлопці самовільно залишають військову частину, щоб піти кока-колу купить. Вибачте, нам потрібен правоохоронний орган такий величезний, така махіна з величезними зарплатами, яка розслідує самоволку?

Фактично до роботи приступили лише опівдні. Перше ж питання - скасувати переведення годинників. Аби назавжди узаконити "зимовий" час. Документ взяли за основу. Та на сьогоднішній порядок денний нардепи скаржаться.

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська солідарність":

В нас є законопроєкті про полювання якісь незрозумілі дивлячись на порядок денний верховної ради, складається враження, що це парламент Швейцарії щонайменше, країни, в якій всі проблеми подолані і залишилось тільки там відрехтуватить детальки.

Сергій Соболєв, народний депутат, "Батьківщина":

Чого ви не знайдете в порядку денному? Ви не знайдете законопроектів, які регулюють порядок надання газу власного виробництва населенню з урахуванням надбавок і усього іншого, що зменшує тарифи на газ для населення мінімум в 2,5 рази. Тому на жаль сьогоднішній втрачений день.

Чи не єдиний важливий сьогодні документ про відновлення роботи вищої кваліфікаційної комісії суддів. Голосів "за" - на межі.

Документ пропонує створити конкурсну комісію з відбору членів ВККС з трьох суддів та трьох іноземних експертів. В монокоаліції - зразу ж після голосування заявили - готують поправки.

Андрій Костін, народний депутат, "Слуга народу":

Рішення конкурсної комісії приймається 4 голосами із 6. Це може бути в композиції, яка буде включати обов'язково двох міжнародних експертів і відповідно 2 суддів.

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Ті реформи, які заплановані - це чергова спроба посилити ступінь зовнішнього управління і зовнішнього впливу на судову систему. Ми вважаємо, що це неприпустимо для національної судової системи. Якщо вже говорити про реформу судової системи, то вона повинна бути комплексна, і дійсно погоджена з судовою громадськістю, а не тільки з нашими західними партнерами.

Решту робочого часу парламентарії присвятили перейменуванню сіл.