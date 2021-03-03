Курс на політику. Оксана Марченко розказала про свої плани на партійне буття. Щойно, як вона офіційно стане повноправним членом "Опозиційної платформи - За життя".

Оксана Марченко, журналістка, громадська діячка:

Партийная дисциплина - это прежде всего. Это как телевидение - коллективный труд. Самый прекрасный, поменять перебивку на благородный труд. Как говорил Лобановский: "Мне не нужны звезды в футболе, мне нужна команда звезда". По этому, мне кажется, что все наши задачи сейчас должны концентрироваться на одном. Это должна быть очень мощная, понятная, прозрачная, политическая сила.