Оксана Марченко розкрила плани на майбутню роботу в "Опозиційній платформі - За життя" [ Редактировать ]
Курс на політику. Оксана Марченко розказала про свої плани на партійне буття. Щойно, як вона офіційно стане повноправним членом "Опозиційної платформи - За життя".
Оксана Марченко, журналістка, громадська діячка:
Партийная дисциплина - это прежде всего. Это как телевидение - коллективный труд. Самый прекрасный, поменять перебивку на благородный труд. Как говорил Лобановский: "Мне не нужны звезды в футболе, мне нужна команда звезда". По этому, мне кажется, что все наши задачи сейчас должны концентрироваться на одном. Это должна быть очень мощная, понятная, прозрачная, политическая сила.
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