Проблему обеспечения эффективности работы Конституционного суда Украины и Верховного суда Украины можно решить путем внесения изменений в Конституцию и создания единого суда с новыми полномочиями.

Об этом в статье для Судебно-юридической газеты написал глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк, представляя собственную концепцию судебной реформы.

"В последнее время существует много нареканий на деятельность Конституционного Суда Украины, в частности, касательно длительного рассмотрения конституционных представлений. Не исключением является и деятельность Верховного Суда в части эффективного обеспечения формирования единой и постоянной судебной практики. Поэтому, по моему мнению, назрела необходимость путем внесения соответствующих изменений в Конституцию, создания Верховного Суда Украины как единого высшего суда права, который бы действовал в составе 18-21 судьи и выполнял функции конституционного судопроизводства, кассационного производства по рассмотрению уголовных, гражданско-хозяйственных, административных дел…", - предложил судья Вовк.

Также он предлагает вернуться к практике предоставления Пленумом Верховного Суда Украины правовых заключений, которые были бы обязательными для всех судов Украины.

"Возможно, для сбалансирования механизма сдержек и противовесов нового ВСУ стоит сохранить принцип формирования, действующего в настоящее время для КСУ, то есть назначения судей в равных квотах Президентом, парламентом и съездом судей пожизненно. При этом не обязательно из числа судей", - предложил глава ОАСК.

Отметим, что, кроме прочего, его концепция судебной реформы предусматривает также выборы мировых судей и отдельный суд для инвесторов, судьями в котором смогут стать и иностранцы. Также Павел Вовк предлагает существенно расширить права судейского самоуправления.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский внес в парламент целый пакет законопроектов, предлагающих реформу судебной системы. Один из них касается Окружного админсуда Киева. Глава государства предлагает забрать у Окружного админсуда практически все дела, связанные с решениями центральных органов власти и передать их Верховному суду.

При этом против предложений президента уже высказались многие эксперты. В частности, против передачи дел из Окружного административного суда Киева в Верховный суд выступили глава Верховного суда Валентина Данишевская. Она считает, что это может полностью заблокировать работу суда. Ежегодно ВС только в первой инстанции будет получать до 5 тысяч дел, по которым, скорее всего, в 100% также будут поданы апелляции.

В связи с этим она призывает рассмотреть несколько альтернатив к законопроекту об ОАСК. По словам Данишевской, диалог с авторами законодательной инициативы и с парламентским комитетом по этому вопросу уже начат.