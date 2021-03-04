Випробування космічного корабля Ілона Маска завершилось успішно [ Редактировать ]
Чергове випробування прототипу космічного корабля "Старшіп" компанії Спейс-Екс завершилось вдалим приземленням і вибухом.
Старт моделі SN-10 спочатку скасували за одну десяту секунди - проблема була в одному з двигунів. Але запуск повторили. Корабель піднявся майже на 10 кілометрів і вертикально опустився на землю. Втім за три хвилини - вибухнув. Причин інженери поки що не називають. Суперваговик "Старшіп" компанія Ілона Маска планує використовувати для доправки пасажирів і вантажів на Місяць, а згодом і на Марс.
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