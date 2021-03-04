Чергове випробування прототипу космічного корабля "Старшіп" компанії Спейс-Екс завершилось вдалим приземленням і вибухом.

Старт моделі SN-10 спочатку скасували за одну десяту секунди - проблема була в одному з двигунів. Але запуск повторили. Корабель піднявся майже на 10 кілометрів і вертикально опустився на землю. Втім за три хвилини - вибухнув. Причин інженери поки що не називають. Суперваговик "Старшіп" компанія Ілона Маска планує використовувати для доправки пасажирів і вантажів на Місяць, а згодом і на Марс.