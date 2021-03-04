За четверг, 4 марта, в Украине от коронавируса привили 2983 человека. Всего в Украине привили уже более 12,5 тысяч человек. Об этом рассказал глава Минздрава Максим Степанов в эфире одного из телеканалов.

Он отметил, что это были оперативные данные по количеству привитых врачей по стране за четверг.

Всего, с учетом этого количества и предыдущих данных сайта Минздрава, в Украине привиты 12 551 человек.

Напомним, что Минздрав Украины подписал соглашение с британской компанией Crown Agents, которое предусматривает неразглашение информации об условиях закупки COVID-вакцин.

Ранее, 2 марта, президент Украины Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса. Также сообщалось, что Степанов вакцинировался от коронавируса индийским препаратом.

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