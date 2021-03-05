Три тисячі українців. Саме стільки щепилися від коронавірусу минулої доби. Загалом від початку кампанії близько 12 з половиною тисяч. Темпи - повільні.

А статистика захворюваності зростає. Більше 10 тисяч інфікованих! І це найбільше від початку року. Тих, хто одужав - удвічі менше. В лідерах антистатистики - столиця. Далі Житомирська, Вінницька, Закарпатська та Івано-Франківська області.

В міністерстві охорони здоров'я вкотре наголошують - вакцинація залишається єдиним методом у боротьбі із Ковідом. Щодо протипоказань до індійської вакцини "Ковішилд", кажуть: вони типові для всіх сироваток. Це сильні алергічні реакції, хвороби крові та низький імунітет.

Віктор Ляшко, головний державний санітарний лікар України: