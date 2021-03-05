В Україні за добу від COVID-19 вакцинувалися три тисячі людей [ Редактировать ]
Три тисячі українців. Саме стільки щепилися від коронавірусу минулої доби. Загалом від початку кампанії близько 12 з половиною тисяч. Темпи - повільні.
А статистика захворюваності зростає. Більше 10 тисяч інфікованих! І це найбільше від початку року. Тих, хто одужав - удвічі менше. В лідерах антистатистики - столиця. Далі Житомирська, Вінницька, Закарпатська та Івано-Франківська області.
В міністерстві охорони здоров'я вкотре наголошують - вакцинація залишається єдиним методом у боротьбі із Ковідом. Щодо протипоказань до індійської вакцини "Ковішилд", кажуть: вони типові для всіх сироваток. Це сильні алергічні реакції, хвороби крові та низький імунітет.
Віктор Ляшко, головний державний санітарний лікар України:
Хотів би тут наголосити, що незначне підвищення температури тобто субфебрильна температура, або застуда, не є протипоказами до вакцинації. В цей період робити щеплення можна, але після консультації з лікарем. Наголошую що вакцинація добровільна і безоплатна.
по теме
Мотивувати до вакцинації у Миколаєві вирішили фінансово. Напередодні мер згадав, що серед городян є багато тих, хто негативно ставиться до перспективи бути щепленими
В Єврокомісії планують перейти на екстрене схвалення вакцин аби вгамувати невдоволення певних країн-членів. Бо Угорщина, Словаччина, Австрія, Данія відходять від загальноєвропейської схеми закупівлі вакцин
За тиждень Британія почне поступово виходити із тривалого карантину. Водночас обмеження знов посилять у Чехії, там інфікованих найбільше відносно кількості населення
Коли настане відповідний етап вакцинації, громадянам, які будуть в електронній черзі запропонують обрати час і пункт щеплення
Одне щеплення і готово. Сироватка від Johnson & Johnson має всі шанси стати наступною вакциною, схваленою для використання в Сполучених Штатах та Євросоюзі