Эффективность и достижение цели судебной реформы тесно связаны с деятельностью органов судейского управления и самоуправления.



Об этом в статье для Судебно-юридической газеты написал глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк, представляя собственную концепцию судебной реформы.



Усиление роли судейского самоуправления Вовк видит за счет передачи Съезду судей Украины полномочий по вопросам обеспечения защиты и организации деятельности судебной системы.



Деятельность Совета судей Украины он предлагает сделать более эффективной, предусмотрев выборы постоянного председателя, заместителя и секретаря Совета, сокращение его состава до 11-21 человек, избрание членов Совета на более длительный срок с возможностью продления срока работы или досрочного отзыва.



"Одновременно представляется необходимым обеспечить передачу Совету судей Украины всех вопросов внутреннего управления судебной системой, решения непосредственно судейским самоуправлением организационных вопросов функционирования судов и наделение его дополнительными полномочиями по установлению и изменению ставок судебного сбора; установлению размера судейского вознаграждения…; предоставлению возможности внесения предложений о создании и ликвидации судов в Украине; разработке документов внутренней организации деятельности судов; назначению и увольнению судей на административные должности; назначению руководителей органов судейского управления (Государственной судебной администрации Украины, Национальной школы судей Украины, Службы судебной охраны, Судебной службы по исполнению судебных решений) и осуществлению контроля за их деятельностью….", - написал он.



Вовк резко раскритиковал предложения установить контроль иностранцев за деятельностью Высшего совета правосудия, отметив, в то же время, необходимость пересмотра функций этого органа.



"Высший совет правосудия, по моему убеждению, должен обеспечить стабильность существования образованных судов и штатной численности судей в них, ограничить возможность их изменения или преобразования определенным временным периодом …, а также получить полномочия принятия нормативных актов по внутреннему функционирования судов", - написал он.



Полномочия Высшего совета правосудию по вопросам обеспечения и организации деятельности судебной ветви власти Павел Вовк считает уместным передать Совету судей Украины.



При этом параллельно он предлагает повысить роль и самостоятельность дисциплинарных инспекторов, предоставив им право самостоятельно проводить проверки по жалобам, и только выводы по результатам проверки передавать на утверждение дисциплинарных палат ВСП.



"В составе ВСП создать подотчетный квалификационный и дисциплинарный орган. Опыт Украины показывает, что образование отдельного дублирующего органа с неограниченным кругом полномочий, вроде ВККС не нужно, ведь это приводит лишь к дублированию функций, необоснованных экономических расходов бюджета и затягивания всех процедур", - отмечает судья.



Отметим, что его концепция судебной реформы предусматривает также выборы мировых судей и создание нового Верховного суда, который будет исполнять, в том числе, и функции Конституционного суда. Кроме того, Павел Вовк предлагает создать отдельный суд для инвесторов, судьями в котором смогут стать и иностранцы.



Напомним, ранее президент Владимир Зеленский внес в парламент целый пакет законопроектов, предлагающих реформу судебной системы. Один из них касается Окружного админсуда Киева. Глава государства предлагает забрать у Окружного админсуда практически все дела, связанные с решениями центральных органов власти и передать их Верховному суду.



При этом против предложений президента уже высказались многие эксперты. В частности, против передачи дел из Окружного административного суда Киева в Верховный суд выступили глава Верховного суда Валентина Данишевская.

Она считает, что это может полностью заблокировать работу суда. Ежегодно ВС только в первой инстанции будет получать до 5 тысяч дел, по которым, скорее всего, в 100% также будут поданы апелляции.



В связи с этим она призывает рассмотреть несколько альтернатив к законопроекту об ОАСК. По словам Данишевской, диалог с авторами законодательной инициативы и с парламентским комитетом по этому вопросу уже начат.