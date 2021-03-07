Незаконна зброя: чому депутати не прийняли законопроєкт? [ Редактировать ]
А в міністерстві внутрішніх справ розгорівся корупційний скандал! Виявилося, що підрозділи, які мали видавати дозволи на зброю, насправді ними торгували!
При чому так зухвало, що навіть розміщували оголошення в популярних месенджерах. Їхніми клієнтами стали і чиновники, і депутати, і навіть колеги в погонах.
Скільки коштував контракт зі смертю? Як багато стволів розпродали комерсанти в законі? І чому викласти зброю на стіл тепер доведеться усім власникам - розкаже Ірина Баглай.
Чорний тиждень для шанувальників зброї. Депутати не наважились її легалізувати.
Георгій Учайкін:
Буде квітнути чорний ринок зброї за яким ми на першому місці.
А тут ще й тривожні новини для тих, хто має узаконену зброю.
Антон Фарб, інструктор із самооборони, власник зброї:
Вот есть оружие, вот дозволы они выдаются в МВД, но закона, который регулирует это все его нет.
У Нацполіції розформували цілий підрозділ, що видавав дозволи на мисливську, спортивну і травматичну зброю.
Ігор Клименко, голова Національної поліції України:
Всі матеріали, які стосуються дозвільної системи, на даний момент опечатані.
Бо в Нацполіції запідозрили: їх видавали за гроші, тож і вирішили - вистрілити по корупції.
Антон Фарб, інструктор із самооборони, власник зброї:
Мне предлагали стандартный ценник по Киеву по 300 долларов за дозвил под ключ, что называется.
В арсеналі Антона дві рушниці. Він досвідчений власник зброї. Усе оформлював за процедурою, каже це не складно. Але і йому надійшла пропозиція "доставки на дім" на травмат.
Антон Фарб, інструктор із самооборони, власник зброї:
Чаще всего МВД предлагает схему сделать через дружинников, раньше предлагали.
А ще достатньо мати посвідчення журналіста. І на цю лазівку вийшли правоохоронці, виявивши розгалужену по всій Україні мережу оформлення дозволів поза законом.
Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ:
Прокурори, судді, адвокати журналісти і, коли дивишся на статистику, ви, наприклад знали, що в одному місті Чернігів невеличке українське містечко там 2 тисячі журналістів є просто якась журналістська столиця.
Заступник міністра внутрішніх справ ділиться подробицями розслідування, яке розпочалося ще пів року тому. Каже, вийшли на "своїх" у телеграм-каналі, де була розміщена пропозиція, яку отримав і Антон.
Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ:
Цей кримінальний бізнес припинено.
Масштаби афери наразі не відомі. Скільки ж із майже мільйона дозволів - підробка? На пропозиції прикупити документи на стволи відгукувались і депутати місцевих рад, і самі ж правоохоронці. Перший результат - 2 тисячі дозволів підуть "в утиль", а стволи - вилучать. В Асоціації власників зброї кажуть: найприбутковіший нелегальний бізнес саме на травматах.
Георгій Учайкін, голова наглядової ради ВГО "Українська асоціація власників зброї":
Травматична зброя це те курчатко, яке несе їм золоті яйця, обсяг цієї хабарницької схеми виміряється сотнями млн доларів.
Доступність зброї і водночас суворі вимоги для її отримання могли б оздоровити систему від корупційних спокус. Це переконання тих, хто нетерпляче очікував на легалізацію короткостволів. Бо насправді і зараз обмеження діють не для всіх.
Антон Фарб, інструктор із самооборони, власник зброї:
Мне предлагали в далеком 14 году сделать наградной короткоствол за 10 тысяч долларов это очень дорого и нелегально.
Та більшість із елітного клубу нагороджених стрільців - політики, чиновники та їхні друзі. А от що з таким пістолетом можна робити, аби не порушити закон - покласти, як сувенір, чи як засіб самозахисту? Чіткого визначення нема! Та й елітний клуб залишається недоторканним.
Видача нагородної зброї цивільним нині заблокована. Але є інша лазівка.
Антон Фарб, інструктор із самооборони, власник зброї:
Оформить его как спортивный пистолет, но хранить его вы должны в спортклубе в сейфе, дома его хранить нельзя, носить с собой нельзя, его можно возить с собой на соревнования только в кейсе.
Україна нині - єдина в Європі, де немає закону про обіг зброї і короткостволи заборонені для самозахисту.
Микола Микулич, інструктор зі стрільби:
Це все недоступно.
Силовики проти, бо градус агресії в суспільстві зависокий. Як доказ - мало не щоденні новини про вибухи гранат або перестрілки в мирних містах. Бо немає культури поводження з бойовою зброєю, кажуть у МВС.
Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ:
Якщо дозволити мільйонам короткоствольну зброю, то це буде мати наслідком тисячі загиблих людей не один рік.
Микола - інструктор зі стрільби. І він прибічник легалізації озброєного самозахисту. За аргумент наводить досвід сусідніх країн, де наважилися дати дозволи своїм громадянам. І там кількість нападів - знизилася.
Графіка Молдова зниження злочинності на 50%, Польща 34%, Прибалтика 40%, Словенія 50%
Микола Микулич, інструктор зі стрільби:
За рік зі всіх стволів які продані в Болгарії трапляються 2 випадки протиправного застосування зброї в цілях кримінальних розбірок і 4 випадки самогубств, а на вулицях спокійніше.
Антон Фарб, інструктор із самооборони, власник зброї:
Когда преступник видит перед собой 20 безоружных граждан он выбирает кого он захочет ограбить, но если он подозревает что у кого-то может быть пистолет, желание выбирать пропадает.
Чим може захистити себе українець сьогодні і при цьому не порушити закону? Лише вдома і тільки із дозволеної рушниці.
Микола Микулич, інструктор зі стрільби:
Гладкоствольна з 21 року нарізна з 25 років в Україні.
Антон Фарб, інструктор із самооборони, власник зброї:
По своей убойной силе, эта машинка превосходит любой пистолет в разы.
А поки що й ці рушниці краще тримати в сейфі. Роботу дозвільної системи МВС обіцяють відновити наступного тижня.
Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ:
Не повинен той, що дає дозвіл сам себе контролювати поліція повинна лише контролювати обіг зброї, а не видавати дозволи на зброю тому буде вирішуватися питання про передачу цієї функції в одне з інших підрозділів в структурі МВС.
Є й інший варіант. Стати агентами МВС і розділити відповідальність за видані дозволи можуть запропонувати мисливським магазинам. Чи зупинить це корупцію? Визначитися з цим варто до ухвалення закону про зброю. Бо схему з дозволами на мисливські рушниці й травмати - легко можна застосувати і до короткостволів. Та до збройного питання депутати повернуться не раніше як восени.
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