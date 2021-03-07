Чому немає довіри до вакцини? - Юрій Бойко дав відповідь [ Редактировать ]
І всі без винятку мріють про мир. Що потрібно, аби поновити перемир'я? Про ці та інші актуальні цього тижня теми - говорив Юрій Бойко.
Юрій Бойко, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":
Загострення на фронті. Як повернути мир на Донбас?
Мы однозначно должны сделать все, чтобы возобновить перемирья и я видел отчаяние людей, когда был неделю назад в Луганской и Донецкой области. Люди очень обеспокоены. Потому, что било с конца июля прошлого года до начала этого года в принципе перемирья соблюдалось и это надо возвратить, для этого надо принять все меры.
Млява імунізація. Чому немає довіри до вакцини?
Это следствие тотальной недоверия к власти у граждан Украины, потому, что очень много раз назначали даты, называли вакцины, которые будут и когда сорвали и даты и привезлы вакцину не ту, которую обещали, естественно люды перестали верить. И это не вина людей, посколько они вообщем-то стали заложниками непоследовательности власти и провал информационной компании.
Як реформувати судову систему?
Мы считаем что доверия к судам низкое в стране видимо и они должны бить реформированы. Но мы категорически против того, чтобы суды поставить под контроль каких-то грантоедов, чему вообще-то были приняты эти законы. Потому что мы видели, чем закончилось присутствие разного рода иностранцев: в правительстве, в тех организациях, которые они возглавляли. Наворовали, сбежали и все.
по теме
І про фактично зірване перемир'я, і про переговорний процес, а ще про те, що найбільше турбує людей на Донбасі, ми запитали у Юрія Бойка, лідер опозиції цього тижня відвідав цей регіон. І ось що побачив
Максима Степанова чекали на годину запитань до уряду аби дізнатися, чому обіцяна масова вакцинація затримується. Як обранці відреагували на відсутність очільника МОЗ?
Год работы правительства Шмыгаля - это год провалов и в экономике, и в социальной сфере, и в борьбе с эпидемией
Які документи розглянути народні депутати, та чому знову заговорили про позачергове засідання Верховної Ради?
Фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь" поддержит проведение выборов в ОТГ, где они не состоялись по техническим причинам