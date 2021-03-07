І всі без винятку мріють про мир. Що потрібно, аби поновити перемир'я? Про ці та інші актуальні цього тижня теми - говорив Юрій Бойко.

Юрій Бойко, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Загострення на фронті. Як повернути мир на Донбас?

Мы однозначно должны сделать все, чтобы возобновить перемирья и я видел отчаяние людей, когда был неделю назад в Луганской и Донецкой области. Люди очень обеспокоены. Потому, что било с конца июля прошлого года до начала этого года в принципе перемирья соблюдалось и это надо возвратить, для этого надо принять все меры.

Млява імунізація. Чому немає довіри до вакцини?

Это следствие тотальной недоверия к власти у граждан Украины, потому, что очень много раз назначали даты, называли вакцины, которые будут и когда сорвали и даты и привезлы вакцину не ту, которую обещали, естественно люды перестали верить. И это не вина людей, посколько они вообщем-то стали заложниками непоследовательности власти и провал информационной компании.

Як реформувати судову систему?