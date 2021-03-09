Школам у регіонах рекомендують перейти на дистанційне навчання - залежно від епідемситуації.

Зокрема, на Львівщині відсьогодні всі школярі та студенти навчатимуться онлайн, а на Закарпатті - учні 5-11 класів.

На Одещині дистанційка триватиме з 15 по 19 березня. На онлайн навчання переходять і у Чернівецькій, Івано-Франківській та Житомирській областях, які потрапили до "червоної зони".