Школам в Україні рекомендують перейти на дистанційне навчання [ Редактировать ]
Школам у регіонах рекомендують перейти на дистанційне навчання - залежно від епідемситуації.
Зокрема, на Львівщині відсьогодні всі школярі та студенти навчатимуться онлайн, а на Закарпатті - учні 5-11 класів.
На Одещині дистанційка триватиме з 15 по 19 березня. На онлайн навчання переходять і у Чернівецькій, Івано-Франківській та Житомирській областях, які потрапили до "червоної зони".
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