"Голодні протести" сколихнули Ліван [ Редактировать ]
У Лівані спалахнули масштабні протести. Демонстранти перекрили всі дороги в країні.
Напередодні вартість ліванського фунта на чорному ринку впала до рекордно низької позначки - усемеро менше, ніж офіційний курс. Країна опинилася у найглибшій економічній прірві за останні десятиліття - за межею бідності нині живе половина населення країни.
Погіршують ситуацію пандемія та затяжна політична криза. Уряд Лівану пішов у відставку після руйнівного вибуху в порту Бейрута. А новиИй кабінет досі не сформований.
Петер, учасник протесту:
Долар уже коштує 10 тисяч ліванських фунтів. А моя зарплатня - уже менше ніж 150 доларів. Моє авто зламане, і я не маю змоги його полагодити. Я навіть не можу знайти на ринку молока для свого сина. А як я маю прожити до кінця місяця і прогодувати сім'ю?
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