У Лівані спалахнули масштабні протести. Демонстранти перекрили всі дороги в країні.

Напередодні вартість ліванського фунта на чорному ринку впала до рекордно низької позначки - усемеро менше, ніж офіційний курс. Країна опинилася у найглибшій економічній прірві за останні десятиліття - за межею бідності нині живе половина населення країни.

Погіршують ситуацію пандемія та затяжна політична криза. Уряд Лівану пішов у відставку після руйнівного вибуху в порту Бейрута. А новиИй кабінет досі не сформований.

Петер, учасник протесту: