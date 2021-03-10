Франція, Італія та Чехія очолили антирейтинг захворюваності на COVID-19 [ Редактировать ]
За добу коронавірус у світі підхопили понад 357 тисяч людей. Більш як третину нових випадків зафіксували у країнах ЄС - там лідери із захворюваності Франція, Італія та Чехія. Україна - на 13 місці.
Загалом від початку епідемії у світі інфікувалися більш як 118 мільйонів людей. Понад два з половиною мільйони - померли.
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