За добу коронавірус у світі підхопили понад 357 тисяч людей. Більш як третину нових випадків зафіксували у країнах ЄС - там лідери із захворюваності Франція, Італія та Чехія. Україна - на 13 місці.

Загалом від початку епідемії у світі інфікувалися більш як 118 мільйонів людей. Понад два з половиною мільйони - померли.