Скандальна стоматологиня із Рівного, яка на прийомі лупцювала дітей, піде під суд. Сьогодні прокуратура вручила їй обвинувальний акт. Інні Кравчук інкримінують побиття пацієнтів та насильницькі дії щодо них.

Та навіть після цього її приватна клініка й надалі працює! І це при тому, що заклад не має ліцензії на роботу з дітьми. Подробиці - далі.

Ця дитяча стоматологічна клініка в Рівному ославилася майже місяць тому.

А все через власницю медзакладу. Її звинувачують у насильстві над дітьми. Усі докази на відео з камер спостереження.

Катерина Мороченець, мама маленької пацієнтки:

Таким лікарям просто не місце спілкуватися з дітьми. Раз ти пішла в стоматологію з дітьми, то вмій з ними спілкуватися. Заставлять, бить і душить і давай от ми це зробимо.

Та попри скандал, дітей продовжують вести на лікування до цієї стоматологині.

- Ви досі водите сюди дітей лікувати зуби? - Да, мене все влаштовує.

Працює на повну, та ще й без ліцензії. Як з'ясувалося, заклад взагалі не має дозволу на дитячу стоматологію. Це порушення нещодавно виявили в МОЗ. Чому так - "Подробиці" хотіли запитати в самої лікарки. Однак у клініку зайти не змогли - двері зачинені зсередини.

Хоча в кабінеті й світилося, до знімальної групи ніхто не вийшов. Натомість - викликали поліцію. Тож із власницею закладу довелося спілкуватися по мобільному телефону патрульної.

- Зробили дзвіночок на лінію 102 у зв'язку з чим? -У зв'язку з тим, що незнайомі особи рвуться до нас в приватну територію і тобто вони викликають у нас острах. Якщо вони представляються журналістами, то ніяких коментарів ми не даємо. Дає коментарі або наш адвокат.

Телефонуємо захиснику стоматологині. Той теж - небагатослівний.

Сергій Меркулов, адвокат стоматологині:

Взагалі я не маю такої звички коментувати ті провадження, які знаходяться в мене в роботі на даний момент і стараюсь не давати інтерв'ю з цих питань.

А прокурор каже, що обвинувальний акт уже підготували. Бо сьогодні останній день досудового розслідування. Лікарка зі слідством не співпрацює.

Ілона Ютовець, прокурор Рівненської місцевої прокуратури:

У даному кримінальному провадженні скеровано обвинувальний акт до суду Рівненського міського за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченої ч.1 ст 125 та ч.1 ст 126 Кримінального кодексу України - Умисне легке тілесне та насильницькі дії.

Загалом у цій справі четверо потерпілих. Їх захищає адвокат Ярослав Калька. Каже - тих, хто скаржилися, насправді набагато більше.

Ярослав Калька, адвокат потерпілих:

Ми будем вимагати максимального покарання. Плюс у нас буде однозначно, що заявлені цивільний позов по даних кримінальних провадженнях. Батьки в інтересах своїх малолітніх дітей будуть вимагати стягнення. За завдану моральну шкоду, за завдані хвилювання, переживання ці дитячі травми.

У суд передали й відео з камер спостереження. Його після експертиз визнали доказом у справі. Оскільки лікарка працювала без ліцензії, мерія тепер перевірить усі медичні заклади Рівного на наявність дозволів.

Юрій Поліщук, заступник міського голови Рівного:

Це порядка 120 ліцензій виданих тільки в місті Рівне. Поки що ми аналізуємо ті заклади, які задекларували про те, що вони зараз працюють і надають певні послуги населенню. Власне по цих закладах ми цільово аналізуємо наявність інформації про видачу їм ліцензії на здійснення медичної практики.

Якщо знайдуть порушення - інформуватимуть МОЗ, аби ті навели лад зі своїми дозвільними документами. І рекомендують при зверненні у медзаклад - вимагати пред'явити ліцензію.