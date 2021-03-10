Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с народными депутатами и членами Кабинета министров стратегию развития системы здравоохранения и социальной политики в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Во время совещания глава государства отметил, что реформа системы здравоохранения в Украине потребовала трансформации в связи с пандемией COVID-19.

Наша цель - это здоровый украинец. У каждого нашего гражданина должен быть доступ к высококачественным медицинским услугам. Необходимо обеспечить финансирование медицинских учреждений и, конечно, достойные зарплаты наших медиков.

Министр здравоохранения Максим Степанов представил систему перехода к эффективной страховой медицине, диверсификации источников и увеличения финансирования отрасли, развития новых учреждений для оказания высокоспециализированных услуг. Также он рассказал о развитии профилактической составляющей охраны здоровья украинцев.

Наша стратегия содержит как крупные направления развития медицины, например повышение качества медицинской продукции, лекарств, бесперебойный доступ к инновационным лекарственным средствам, стимулирование развития добровольного медицинского страхования, так и детализированные программы, такие как уменьшение количества женских онкологических заболеваний, улучшение оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Максим Степанов акцентировал внимание на важности гармонизации законодательства Украины с законодательством ЕС в сфере обращения лекарственных средств.

Кроме того, на совещании у главы государства обсудили развитие социальной политики. Владимир Зеленский подчеркнул, что необходимо создать эффективную систему накопительного пенсионного обеспечения, реформирование сферы социального страхования и установление реального прожиточного минимума в соответствии с потребностями человека.

Украина должна стать страной, где удобно и уютно всем. Старшее поколение должно быть обеспечено достойными пенсиями. Мы должны помогать малообеспеченным и социально, и мотивировать к официальному трудоустройству.

Министр социальной политики Марина Лазебная отметила, что в подходе к пенсионному обеспечению нужно прежде всего изменить философию: не только государство обеспечивает человека, но и гражданин накапливает себе на пенсию. В министерстве разработали систему, по которой дефицит Пенсионного фонда расти не будет, но, по предварительным расчетам, пенсии можно будет увеличить в 1,5-3 раза.

Средняя пенсия вырастет с 3500 до 7000 гривен. Пенсионные средства, накопленные за трудовую жизнь, будут переходить по наследству. Хорошо, если у человека наконец появится возможность иметь альтернативные источники получения пенсионных выплат.

Отдельно на совещании была предложена новая система борьбы с бедностью. В частности, речь шла о введении понятий "домохозяйство" и "себестоимость содержания хозяйства". В этом аспекте рассматривалась модель возврата части налогов кормильцу. Также речь шла об увеличении количества рабочих мест путем либерализации трудового законодательства, повышении средней заработной платы.

Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль поручил расширить круг получателей субсидий и сделал заявление об индексации пенсий.