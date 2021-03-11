Кораблі НАТО зайшли до Одеського порту [ Редактировать ]
І напередодні до Одеського порту, вперше від початку цього року, зайшли кораблі НАТО. Загалом їх чотири - з Туреччини, Іспанії та Румунії, і входять вони до Другої протимінної групи Альянсу. Іноземні військові зустрінуться з командуванням вітчизняного флоту.
Також заплановані спільні тренування в акваторії Чорного моря. НАТОвські кораблі пришвартувалися біля міського морвокзалу, але цього разу - люди не зможуть відвідати їх з екскурсією через карантинні обмеження.
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