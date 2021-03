В американском штате Калифорния загорелся завод, на котором производятся электрокары Tesla. В настоящее время информации о пострадавших нет. Такую информацию предоставил телеканал KRON4.

По предварительным данным, огонь "разбушевался" в части предприятия, где шло строительство. Известно, что на место происшествия прибыли сотрудники пожарной службы.

Отмечается, что до приезда спасателей сотрудники Tesla, находившееся во время инцидента на смене, пытались потушить огонь с помощью песка.

Firefighters are responding to a fire at the Tesla Fremont Factory https://t.co/jZI5JZrXnV