В американском штате Калифорния загорелся завод, на котором производятся электрокары Tesla. В настоящее время информации о пострадавших нет. Такую информацию предоставил телеканал KRON4.

По предварительным данным, огонь "разбушевался" в части предприятия, где шло строительство. Известно, что на место происшествия прибыли сотрудники пожарной службы.

Отмечается, что до приезда спасателей сотрудники Tesla, находившееся во время инцидента на смене, пытались потушить огонь с помощью песка.

Firefighters are responding to a fire at the Tesla Fremont Factory https://t.co/jZI5JZrXnV — KTVU (@KTVU) March 12, 2021

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Кроме того, на заводе по производству электрических автомобилей Tesla в калифорнийском городе Фримонт ранее уже было зафиксировано возгорание. Илон Маск рассказал, что он приходил к забору горящего предприятия и выразил пожарным благодарность за оперативное реагирование на чрезвычайную ситуацию.

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