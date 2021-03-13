COVID-19 в Украине: статистика заболеваемости по областям [ Редактировать ]
По состоянию на субботу, 13 марта, в Украине выявили 13 276 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 710 детей и 382 медработника.
Также за прошедшие сутки 3 967 человек были госпитализованы; выздоровели 4 897 человек; 243 человека умерли. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
За минувшие сутки было проведено 99 270 тестирований на коронавирус (в том числе методом ПЦР - 46 361, методом ИФА - 18 658, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 34 251).
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 049), Житомирской (971), Винницкой (933), Киевской (913), Львовской (879) и Харьковской (837) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев - 1049 случаев;
Винницкая область - 933 случая;
Волынская область - 261 случай;
Днепропетровская область - 693 случая;
Донецкая область - 464 случая;
Житомирская область - 971 случай;
Закарпатская - 625 случаев;
Запорожская область - 345 случаев;
Ивано-Франковская область - 719 случаев;
Киевская область - 913 случаев;
Кировоградская область - 84 случая;
Луганская область - 91 случай;
Львовская область - 879 случаев;
Николаевская область - 378 случаев;
Одесская область - 767 случаев;
Полтавская область - 244 случая;
Ривненская область - 380 случаев;
Сумская область - 275 случаев;
Тернопольская область - 399 случаев;
Харьковская область - 837 случаев;
Херсонская область - 84 случая;
Хмельницкая область - 605 случаев;
Черкасская область - 313 случаев;
Черновицкая область - 625 случаев;
Черниговская область - 342 случая.
Ранее сообщалось, что в Украине растут темпы иммунизации граждан. Наибольшее количество доз вакцины использовали в Киевской области.
Также мы писали о том, что в Украине ожидают скорый спад пандемии коронавируса. Отмечается, что сейчас инфекция проявляет большую активность, так как появляются все новые и новые мутации, которые передаются от одного человека к другому с большей скоростью и протекают тяжелее.
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