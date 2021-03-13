По состоянию на субботу, 13 марта, в Украине выявили 13 276 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 710 детей и 382 медработника.

Также за прошедшие сутки 3 967 человек были госпитализованы; выздоровели 4 897 человек; 243 человека умерли. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

За минувшие сутки было проведено 99 270 тестирований на коронавирус (в том числе методом ПЦР - 46 361, методом ИФА - 18 658, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 34 251).

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 049), Житомирской (971), Винницкой (933), Киевской (913), Львовской (879) и Харьковской (837) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 1049 случаев;

Винницкая область - 933 случая;

Волынская область - 261 случай;

Днепропетровская область - 693 случая;

Донецкая область - 464 случая;

Житомирская область - 971 случай;

Закарпатская - 625 случаев;

Запорожская область - 345 случаев;

Ивано-Франковская область - 719 случаев;

Киевская область - 913 случаев;

Кировоградская область - 84 случая;

Луганская область - 91 случай;

Львовская область - 879 случаев;

Николаевская область - 378 случаев;

Одесская область - 767 случаев;

Полтавская область - 244 случая;

Ривненская область - 380 случаев;

Сумская область - 275 случаев;

Тернопольская область - 399 случаев;

Харьковская область - 837 случаев;

Херсонская область - 84 случая;

Хмельницкая область - 605 случаев;

Черкасская область - 313 случаев;

Черновицкая область - 625 случаев;

Черниговская область - 342 случая.

Ранее сообщалось, что в Украине растут темпы иммунизации граждан. Наибольшее количество доз вакцины использовали в Киевской области.

Также мы писали о том, что в Украине ожидают скорый спад пандемии коронавируса. Отмечается, что сейчас инфекция проявляет большую активность, так как появляются все новые и новые мутации, которые передаются от одного человека к другому с большей скоростью и протекают тяжелее.

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