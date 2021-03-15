Одного українського бійця поранили російські найманці напередодні. Його стан - стабільний.

Загалом минулої доби зафіксували 13 обстрілів. Гатили з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї поблизу Південного, Луганського, Гнутового, Пісків і селища Троїцьке. Біля Катеринівки відкривали вогонь ще й з протитанкового ракетного комплексу. У штабі ООС зазначили: зростає кількість саме прицільних обстрілів з боку ворога.

Чергові докази російської агресії на Донбасі показали українські військові нашим журналістам, та розповіли про нові фейки, які поширюють так звані ЗМІ пропагандистів.

Це передові позиції за Авдіївкою. Підствольна граната вибухає неподалік від окопу, де ми тільки почали знімати. Фронт - і тут, і в інших ділянках гримить зброя.

Це вже позиції під Мар'їнкою. Цього тижня вояки тут здобули черговий доказ російської агресії. І доказ цей у буквальному сенсі впав з неба.

Євген, військовослужбовець Збройних сил України:

Безпілотник "ЗАЛА 421" - це військовий, легкий безпілотник, який розроблявся, та виключно використовується збройними силами РФ.

А ще з безпілотників періодично скидають гранати. Та головна небезпека все ж - у посиленні обстрілів.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Есть и передвижение, и чаще начали провокувать, і чаще обстрели. Чаще, все - значительно чаще - к чему-то однозначно готовятся.

При цьому часто страждають і мирні мешканці, які живуть біля лінії зіткнення.

Анатолій, військовослужбовець Збройних сил України:

Це вже не припинення вогню, а противник навмисно показує свою агресію. Зі своєї сторони. І я вважаю, що це війна.

Але, крім обстрілів на лінії зіткнення, війна точиться і в іншій площині. Так бойовики через свої медіа та інтернет-ресурси активно, так би мовити, прокачували ситуацію - лякаючи мирних жителів початком нової фази бойових дій. І навіть дату назвали.

П'ятнадцяте березня - чомусь саме цей день... Але українські військові кажуть: все з точністю до навпаки. Приготування до атак бачать якраз у ворога. Особливо під Донецьком.

Позивний "Циба", військовослужбовець Збройних сил України:

В Донецке в некоторых районах, во дворах стоит техника, танки, - знакомые с Донецка звонили, говорили, что нагнали много техники. Плюс тут у них готовятся укрепления под танки.

Звісно, про всяк випадок військові у підвищеній боєготовності. Але аж надто серйозно до заяв бойовиків не ставляться, бо їх було вже забагато.