В понедельник, 15 марта, столичный Днепровский районный суд удовлетворил ходатайство Киевской городской прокуратуры о применении принудительных мер медицинского характера в отношении гражданина, который в сентябре 2019 года угрожал взорвать мост Метро в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Facebook.

Согласно результатам повторной судебно-психиатрической экспертизы, мужчина на момент совершения уголовного преступления по своему психическому состоянию не мог осознавать свои действия и руководить ими.

Состояние мужчины на сегодняшний день не изменилось. Такое заключение сделали осматривавшие его врачи.

Подозреваемый "требует применения принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в учреждение по оказанию психиатрической помощи с обычным наблюдением".

Напомним, 1 июня в полицию поступило анонимное сообщение о минировании моста Метро в Киеве. В связи с этим было перекрыто движение на мосту, а также закрыты некоторые станции метрополитена. В результате спецоперации полиция задержала "подрывателя" моста Метро.

Ранее мы писали о том, что суд арестовал "минера" моста Метро.