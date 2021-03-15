"Минера" моста Метро отправили на принудительное лечение [ Редактировать ]
В понедельник, 15 марта, столичный Днепровский районный суд удовлетворил ходатайство Киевской городской прокуратуры о применении принудительных мер медицинского характера в отношении гражданина, который в сентябре 2019 года угрожал взорвать мост Метро в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Facebook.
Согласно результатам повторной судебно-психиатрической экспертизы, мужчина на момент совершения уголовного преступления по своему психическому состоянию не мог осознавать свои действия и руководить ими.
Состояние мужчины на сегодняшний день не изменилось. Такое заключение сделали осматривавшие его врачи.
Подозреваемый "требует применения принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в учреждение по оказанию психиатрической помощи с обычным наблюдением".
Напомним, 1 июня в полицию поступило анонимное сообщение о минировании моста Метро в Киеве. В связи с этим было перекрыто движение на мосту, а также закрыты некоторые станции метрополитена. В результате спецоперации полиция задержала "подрывателя" моста Метро.
Ранее мы писали о том, что суд арестовал "минера" моста Метро.
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