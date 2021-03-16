Сьогодні виповнилося сім років від так званого "референдуму", проведеного російською федерацією в окупованому нею українському Криму. 16 березня 2014 року кремль поспіхом провів псевдоопитування, явка на якому була завищена, а результати підтасовані. Псевдореферендум відбувся без спостерігачів від провідних світових організацій. Натомість під дулами російських вояк і нагайками "казаков". Ба навіть за таких умов, реальна явка, яку навів тоді Меджліс кримськотатарського народу і яка навіть на короткий час з'явилася на сайті президента РФ, складала від 30 до 50%. Причому лише половина з тих, хто голосував, висловилася за приєднання до Росії.

Але зовсім швидко Москва оголосила зовсім інші дані - майже 96% за РФ по всьому Криму і 97 - у Севастополі. І використала цю фальшивку, як привід остаточно окупувати Крим, посилаючись на, мовляв, право кримчан на самовизначення. За сім років російської окупації жителі півострова відчули на собі чимало "родзинок" російського панування: від побутових, таких як нестача електрики, питної води, зростання цін та загарбання громадських пляжів, до набагато серйозніших - тиску, репресій, примусового прийняття громадянства РФ та систематичного порушення прав людини. Останні найбільшою мірою торкнулися українських патріотів, таких як Володимир Балух, який відмовився приймати російське громадянство та масово - кримських татар. Російські спецслужби систематично влаштовують обшуки у домівках кримськотатарських активістів, затримуючи та засуджуючи їх.