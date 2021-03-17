Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае в среду утром в ходе торгов выросли в цене до 68,72 доллара за баррель.

По данным издания по состоянию на 8:05, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,48%.

При этом цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 65,23 доллара за баррель, прибавив 0,66%.

В среду цены на нефть были неоднозначными, поскольку опасения по поводу нестабильного спроса в Европе уравновешивали надежды на восстановление активности нефтеперерабатывающих заводов в США, ведь отраслевые данные показали, что запасы нефти в США на прошлой неделе неожиданно сократились.

Читайте также, черное золото на фоне новостей об американской вакцине от COVID-19. Январские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялись на 3,72% до $44,37 за баррель.

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