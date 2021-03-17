"Укрзалізниця" втратила голову: Кабмін усунув з посади Володимира Жмака [ Редактировать ]
Обезголовлена "Укрзалізниця". Уряд достроково усунув з посади Володимира Жмака. У кріслі той не протримався і року. Офіційних причин звільнення не називають.
Але в ЗМІ припускають усе через підозру в корупції. Обов'язки голови "Укрзалізниці" поки що виконуватиме Іван Юрик - він уже обіймав цю посаду з квітня по серпень минулого року.
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