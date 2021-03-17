В ЗМІ припускають - звільнили через підозру в корупції

Обезголовлена "Укрзалізниця". Уряд достроково усунув з посади Володимира Жмака. У кріслі той не протримався і року. Офіційних причин звільнення не називають.

Але в ЗМІ припускають усе через підозру в корупції. Обов'язки голови "Укрзалізниці" поки що виконуватиме Іван Юрик - він уже обіймав цю посаду з квітня по серпень минулого року.