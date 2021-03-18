Корупционеру грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до 10 лет/ фото: Status Quo

В Донецкой области заместитель городского главы Мариуполя требовал от местного жителя взятку в размере 2 тысяч долларов. Мужчине грозит тюремный срок.

Правоохранители провели задержание не чистого на руку чиновника прямо в его кабинете. в настоящее время против взяточника возбудили уголовное дело.

Вчера, 17 марта, заместитель городского головы одного из городов области был задержан в служебном кабинете в порядке п.2 ч.1 ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины за получение неправомерной выгоды.

Отмечается, что неправомерную выгоду чиновник хотел получить за заключение договора на право пользования двумя земельными участками. Санкция уголовной статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до 10 лет.

Взятку требовали от жителя Мариуполя/ фото: Нацполиция

Ранее мы писали, что в Тернопольской области начальник одной из районных налоговых инспекций был задержан по подозрению в требовании взятки, размером в миллион гривен. Чиновник занимался вымогательством у предпринимателя за смягчения наказания ему в связи со штрафными санкциями.

Кроме того, Нацполиция задержала на крупной взятке почти 1,2 млн гривен нотариуса Киевского городского округа, а также посредника. Они требовали деньги за содействие в беспрепятственной государственной регистрации вещевых прав на завод и влияние на регистратора.

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