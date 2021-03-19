В ДТП с Tesla под Харьковом пострадали шесть человек (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В пятницу, 19 марта, на трассе "Харьков-Волчанск" произошла авария, в которой пострадали шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
Около 7:30 вблизи села Шестаково лоб в лоб столкнулись два автомобиля: Tesla под управлением 58-летнего водителя и Nissan X-Trail, за рулем которого находился 37-летний мужчина.
В результате аварии травмы получили водитель и 36-летний пассажир Tesla - жители Харькова, а также водитель и пассажиры Nissan X-Trail – 36-летняя жена и 6-летняя дочь водителя, а также 43-летний мужчина.
Все пострадавшие госпитализированы, о тяжести травм не сообщается. Правоохранители расследуют обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Ранее сообщалось, что под Хмельницким в ДТП с участием военных погибли два человека.
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