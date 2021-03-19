Вблизи села Шестаково лоб в лоб столкнулись Tesla и Nissan X-Trail Источник: Национальная полиция Украины

В пятницу, 19 марта, на трассе "Харьков-Волчанск" произошла авария, в которой пострадали шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Около 7:30 вблизи села Шестаково лоб в лоб столкнулись два автомобиля: Tesla под управлением 58-летнего водителя и Nissan X-Trail, за рулем которого находился 37-летний мужчина.

В результате аварии травмы получили водитель и 36-летний пассажир Tesla - жители Харькова, а также водитель и пассажиры Nissan X-Trail – 36-летняя жена и 6-летняя дочь водителя, а также 43-летний мужчина.

Все пострадавшие госпитализированы, о тяжести травм не сообщается. Правоохранители расследуют обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее сообщалось, что под Хмельницким в ДТП с участием военных погибли два человека.