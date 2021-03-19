Американські дослідники з Гарвардського та Бостонського університетів знайшли у Тихому океані унікальні бактерії, невидимі для людського імунітету.

Підняли їх з глибини понад три кілометри. Зовнішнє покриття цих організмів не сприймають рецептори людини, мишей та крабів. Водночас ці мікроби не є шкідниками.

Так науковці зробили два головних відкриття: по-перше, імунітет людини не є універсальним, як вважали раніше. По-друге, бактерії-невидимки можуть стати основою нових інструментів у медицині - наприклад, з їхньою допомогою з'явиться можливість точково доставляти ліки у хворі органи.