У Тихому океані виявили невідомі науковцям бактерії-невидимки [ Редактировать ]
Американські дослідники з Гарвардського та Бостонського університетів знайшли у Тихому океані унікальні бактерії, невидимі для людського імунітету.
Підняли їх з глибини понад три кілометри. Зовнішнє покриття цих організмів не сприймають рецептори людини, мишей та крабів. Водночас ці мікроби не є шкідниками.
Так науковці зробили два головних відкриття: по-перше, імунітет людини не є універсальним, як вважали раніше. По-друге, бактерії-невидимки можуть стати основою нових інструментів у медицині - наприклад, з їхньою допомогою з'явиться можливість точково доставляти ліки у хворі органи.
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