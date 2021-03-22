В ночь на понедельник, 22 марта, в Польше на территории Подкарпатского воеводства, автобус с украинцами попал в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба полиции Подкарпатского воеводства.

В результате аварии погиб человек и еще пять человек пострадали.

Так, в аварию попал рейсовый перевозчик Euroways из Киева, который ехал по маршруту Вроцлав-Черновцы.

По уточненным данным, погиб "запасной" водитель автобуса, который в момент ДТП не был за рулем транспортного средства. Все 10 человек, находившихся в автобусе, являются гражданами Украины.

Пятерых пострадавших перевезли в больницы городов Перемышль, Пшеворск и Лубачув. А четырех пассажиров, которые не получили значительных травм, перевезли в школьное общежитие в городе Ярослав.

Автобус, перевозивший граждан Украины, выехал с дороги, наехал на заградительные барьеры, а потом слетел в кювет. Полиция установила, что водитель автобуса, 23-летний гражданин Украины, был трезв.

Как сообщалось ранее, авария произошла ночью. По предварительной информации автобус врезался в ограждение и вылетел в кювет.

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Кроме того. в Ривненской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием подростков. Несовершеннолетний водитель авто погиб на месте, трое пассажиров находятся в реанимации, а транспортное средство принадлежит родственнику погибшего несовершеннолетнего.

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