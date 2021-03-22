В Кривом Роге пенсионер пять лет жил с трупом своей сестры. О жутком случае сообщает "Первый Городской" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Тело покойной сестры 18 марта нашел ее младший брат, который приехал навестить своего брата. Он и вызвал полицию. Как оказалось, мужчина почти пять лет прятал тело своей умершей сестры в квартире одной из пятиэтажек на Бульварном переулке в Саксаганском районе.

Брат мыл и обрабатывал тело сестры специальными растворами, чтобы соседи не учуяли трупный запах. Тело он заматывал в тряпки, и за годы оно превратилось в мумию.

Соседи рассказали, что последний раз видели старушку 1933 года рождения около шести лет назад. Уже тогда она практически не выходила из квартиры и общалась с другими людьми только с балкона первого этажа.

После смерти женщины брат решил ее не хоронить. Известно, что ему около 50 лет, соседи отзываются о нем как о психически нездоровом человеке.

В полиции подтвердили данный случай, и сообщили, что сотрудники правоохранительных органов выясняют все подробности жуткой истории и обстоятельства смерти женщины.

Ранее "Подробности" уже писали о похожем случае в Москве. Пенсионерка 20 лет жила с трупом сына, а тело сожителя выбросила на помойку.