В Кривом Роге пенсионеры "набросились" на выброшенные в мусор просроченные продукты (видео) [ Редактировать ]
В Кривом Роге произошел вопиющий случай. Один из городских супермаркетов выбросил просроченные продукты на мусорку. Пенсионеры заметили происходящее и забирать еду из баков. Соответствующее видео опубликовали в паблике "Кривой Рог online".
На кадрах показано, как бабушки забирают из баков еду и прячут в сумки. Отметим, что большинство из пенсионеров одеты прилично и опрятно.
Один из супермаркетов не утилизировал просроченные товары, а просто выбросил в ближайший мусорный бак.
Пользователи сети говорят о том, что, вероятно, "битва" за продукты образовалась не из-за хорошей жизни.
Ранее исполнительный директор экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал о причинах стремительного роста цен в Украине на некоторые продукты.
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