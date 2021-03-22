Обманули 55 тысяч вкладчиков: в Украине ликвидировали финансовую пирамиду (видео) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
Киберполиция прекратила деятельность мошеннической финансовой пирамиды, жертвами которой стали более 55 тысяч украинцев. Об этом сообщает Нацполиция.
Схему по обмане вкладчиков придумали четверо аферистов в возрасте от 26 до 43 лет. Они создали вебсайт, на котором предлагали всем желающим получать пассивный доход от инвестирования в бизнес, связанный с продажей электротехники и работой такси.
Мошенники предлагали приобрести сертификаты стоимостью от 300 до 300 тыс. грн, обещая вкладчикам ежедневную прибыль в размере более 350% годовых. Размер "прибыли" зависел от стоимости сертификатов и "начислялся" в виде внутренней валюты, которую предлагали конвертировать в криптовалюту. При этом ее реальный курс был более чем 100 раз ниже чем тот, который заявляли организаторы.
При этом сайт "пирамиды" был создан таким способом, что вкладчики не могли вывести прибыль и забрать деньги. В мошенническую финансовую пирамиду вложили свои средства более 55 тысяч доверчивых украинцев. По предварительным данным, сумма ущерба составляет более 150 млн грн.
Правоохранители провели 11 санкционированных обысков по месту жительства "бизнесменов", в их автомобилях и в магазине по продаже электротехники. Следственные действия одновременно проходили в Киеве, Киевской и Черкасской областях.
Организаторы финансовой пирамиды предстанут перед судом по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество). Им грозит до восьми лет лишения свободы.
Напомним, что мошенники изобрели новую схему обмана покупателей при продаже смартфонов. "Подробности" писали о том, как не попасться на удочку аферистов.
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