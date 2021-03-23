Цілодобовий домашній арешт за розбиті вікна. Такий запобіжний захід обрав Печерський райсуд Києва учаснику суботнього протесту під Офісом президента - Владу Сорду.

Його затримали 20 березня, одразу після акції. За версією правоохоронців, Сорд розбив шибки в дверях Офісу президента під час заворушень. У поліції його назвали "одним із найбільш агресивних учасників".

Адвокат підозрюваного заявив, що рішення суду оскаржуватимуть. Та Сорд може стати не єдиним, кого покарають за вандалізм. У МВС оприлюднили імена інших підозрюваних - це Роман Ратушний та Денис Міщенко. В суді незабаром можуть опинитися також Олексій Білковський та Сергій Філімонов - їм вже оголосили підозри.

Сергій Філімонов, підозрюваний: