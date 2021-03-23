МВС назвали імена підозрюваних у нападі на Офіс президента [ Редактировать ]
Цілодобовий домашній арешт за розбиті вікна. Такий запобіжний захід обрав Печерський райсуд Києва учаснику суботнього протесту під Офісом президента - Владу Сорду.
Його затримали 20 березня, одразу після акції. За версією правоохоронців, Сорд розбив шибки в дверях Офісу президента під час заворушень. У поліції його назвали "одним із найбільш агресивних учасників".
Адвокат підозрюваного заявив, що рішення суду оскаржуватимуть. Та Сорд може стати не єдиним, кого покарають за вандалізм. У МВС оприлюднили імена інших підозрюваних - це Роман Ратушний та Денис Міщенко. В суді незабаром можуть опинитися також Олексій Білковський та Сергій Філімонов - їм вже оголосили підозри.
Сергій Філімонов, підозрюваний:
Виходив з будинку, мене зустріли дві машини поліції, карного розшуку, почали вручати підозру, я попросив почекати адвоката, вони не захотіли чекати адвоката 15 хвилин, підозра вручена, але я зараз навіть не маю повістки на допит. Далі написано, що я організував хуліганські дії тим, що запалив файєр і люди це розцінили як заклик до якихось дій.
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