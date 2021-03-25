Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сотрудников и ветеранов Службы безопасности Украины с профессиональным праздником и 29-й годовщиной создания СБУ. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский поблагодарил сотрудников СБУ за ежедневную тяжелую и масштабную работу по защите национальной безопасности Украины.

Именно ваша спецслужба закрывает широчайшее поле действий, реагируя на угрозы по всей Украине: и в мирных городах, и на передовой, и на оккупированных территориях.

Среди достижений Службы безопасности Украины президент назвал задержание террористов, предотвращение терактов, противодействие информационным угрозам и иностранным агентам, ликвидацию мощных преступных группировок и налоговых "скруток" на миллиарды гривен.

Можно много и долго говорить о ваших достижениях, но и вам, и мне они прекрасно известны. Более того, я уверен, что благодаря вашим принципам вы работаете не для красивой статистики. И не для собственной славы, а ради славы Украиный.

Глава государства заявил, что из-за специфики работы многие профессиональные победы сотрудников СБУ несправедливо остаются "за кадром" и не попадают в заголовки СМИ.

Хочу отметить высокую заслугу Службы безопасности Украины в сборе и подготовке материалов для последних решений СНБО. Без вашей работы долгожданное для украинцев восстановление справедливости было бы невозможным.

Зеленский призвал руководство СБУ ускорить реформы и преобразования в соответствии с моделью лучших мировых спецслужб. И призвал готовиться к деоккупации Донбасса.

Уверен, что благодаря вашим знаниям, опыту и мужеству все эти задачи обязательно будут выполнены.

Напомним, что СБУ обвинила экс-депутата Семенченко в создании частной военной компании.