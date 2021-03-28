І сьогодні відбулися реальні вибори у парламент. А точніше, довибори. На двох округах в Івано-Франківській та Донецькій областях. Бо раніше обрані парламентарі пішли у виконавчу владу.

Явка була доволі скромною. Приміром, станом на 12 годину вона була близько восьми відсотків! Щоправда, вдень виборці на дільниці пішли жвавіше. При чому на Прикарпатті - головували активніше, ніж на Донеччині.

На східному окрузі за мандат Верховної Ради змагаються 18 кандидатів. На західному - 14. Серед них, зокрема, представник від партії "За майбутнє", ексдиректор туристичного комплексу "Буковель" Олександр Шевченко, представник "Слуг" - стронгмен Василь Вірастюк, свободівець Руслан Кошулинський.

І традиційно не сьогодні без порушень, зокрема, підкупу. У селі Чорний Потік біля однієї з автівок вишикувалася черга. За інформацією місцевих, з неї роздавали по 500 гривень за голос.

Щоправда, за якого кандидата - не відомо. І за даними екзит-полу від групи Рейтинг, лідирують на довиборах на Прикарпатті - Шевченко та Кошулинський. Вірастюк - третій.