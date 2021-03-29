Сборная Украины по футболу в поединке отборочного этапа на Чемпионат мира, который пройдет в 2022 году, сыграла вничью со своими коллегами из Финляндии, однако счет был приравнен к проигрышу.

В самом начале поединка украинцы открыли свою опорную зону, в результате чего финны сумели прорваться к штрафной площадке "бело-синих" и организовали атаку, не увенчавшуюся успехом в связи с тем, что Виталий Миколенко заблокировал удар форварда Теэму Пукки. Потенциальным момент славы сборной Украины произошел на 23-й минуте матча, когда полузащитник Руслан Малиновский самостоятельно зашел в штрафную площадку соперников, однако полузащитник Александр Зубков не смог замкнуть передачу от партнера.

Фото: UA-football

Отмечается, что в начале второго тайма Руслан Малиновский пробил со "стандарта" прямо в руки голкиперу сборной Финляндии, после чего арбитр зафиксировали нарушение со стороны "бело-синих". Только на 80-й минуте матча украинцам удалось открыть счет в поединке. Александр Караваев отдал передачу на Жуниора Мораеса в центр штрафной площадки, где тот метким ударом оформил взятие ворот. Уже через 8 минут защитник Виталий Миколенко совершил роковую ошибку, "привезя" 11-метровый стандарт в свои ворота, и получив красную карточку от арбитра. Пенальти было успешно реализовано нападающим Теэму Пукки. Таким образом, Украина потеряла возможность вырвать у соперников заветные 2 очка и опустилась на третье место в таблице.

Фото: 24tv.ua

Читайте также, сборная Украины по футболу впервые за последние 22 года отобрала очки у французов на их же поле. Матч на пустом "Стад де Франс" завершился со счетом 1:1.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.